Uhapšen vozač Audija koji je u Zenici udario dječake na romobilu i pobjegao

IZ MUP-a ZDK saopćeni su detalji sauobraćajne nesreće koja je jučer uznemirila Zeničane, a nakon što je vozač Audija udario dječake na romobilu i pobjegao.

- Dana 01.07.2025. godine u 20,40 sati, u ulici Branilaca Bosne, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo Audi, kojim je upravljao vozač T.E., rođen 2005. godine, iz Viteza, koji je svojim vozilom ostvario kontakt sa licima koja su se nalazila na romobilu, nakon čega se udaljio sa mjesta saobraćajne nezgode. Tom prilikom, malodobni M.H. i O.F., oba iz Zenice, su zadobili lake tjelesne povrede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica- saopćeno je iz MUP-a ZDK.

Izvršen je uviđaj od strane uviđajne ekipe Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I ,a lice T.E. je locirano i lišeno slobode zbog izvršenog krivičnog djela "Neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi" iz člana 337. Krivičnog zakona Federacije BiH.