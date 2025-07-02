"Nanu napadaš": Sarajlija jurio i snimao lopova koji je starici ukrao zlatnu ogrlicu na Stupu

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući, ali i hrabar snimak koji je za kratko vrijeme izazvao veliki broj reakcija građana, piše Crna-Hronika.info.

Video prikazuje trenutak kada nepoznati muškarac pokušava pobjeći nakon što je, kako tvrde svjedoci, starijoj ženi na Stupu ukrao ogrlicu.

Na snimku, koji je zabilježio slučajni prolaznik, Sarajlija koji je odlučio sam reagovati. Vidi se kako muškarac trči za pljačkašem kroz naselje, vičući i pokušavajući ga sustići.

Iako ga nije uspio uhvatiti, uspio je vratiti ogrlicu i snimiti njegov bijeg, što bi, kako se nadaju građani, moglo pomoći u identifikaciji počinioca.

- Trčao sam za njim koliko sam mogao, ali je bio brži. Najbitnije mi je bilo da sve zabilježim kamerom. Ne može ovo prolaziti nekažnjeno- izjavio je autor snimka, koji je video podijelio kako bi pomogao starici i policiji.

Incident se dogodio u poslijepodnevnim satima u naselju Stup, dok je starica šetala trotoarom. Pljačkaš joj je, prema riječima svjedoka, s vrata istrgnuo zlatnu ogrlicu i dao se u bijeg.

Video možete pogledati OVDJE.