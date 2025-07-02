Stanić i ostali: Vodio zatvorenike da ukopaju mrtve Vlaseničane

Na suđenju za zločine na području Vlasenice, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je odveo četiri zatvorenika da ukopaju tijela mrtvih ljudi iz grada.

Svjedok VS-17 kazao je da je kao rezervni policajac bio stražar u zatvoru iza suda u Vlasenici, gdje su bili dovedeni Bošnjaci. Kako je naveo, iznenadio se kada je tu vidio druga Almira Dautovića.

- Smatrao je da ništa nije uradio, zatvoren je jednostavno što se zove Almir - rekao je VS-17.

Nakon što je rekao da u zatvoru nije vidio nijednog od trojice optuženih, tužilac Seid Marušić podsjetio ga je da je u istrazi naveo da je više pita dolazio Goran Garić i da su zatvorenici zazirali od njega.

- Mislite na ovog? Nije taj, isto se zvao, ali bio je širok… - rekao je svjedok opisujući drugog Gorana Garića.

Iznijeli tri tijela

Svjedok je ispričao kako je jedne prilike došao Ignjat Kraljević i rekao mu da odvede četiri zatvorenika u sokak, gdje ih je čekao Petko Gradinac s traktorom. Naveo je da su otišli do jedne kuće iz koje su iznijeli tri tijela, među kojima je bila majka jednog zatvorenika.

Kazao je da su uz put pokupili još dva tijela i odvezli ih u Rakitu, gdje je bagerom već bila iskopana rupa. Tužilac je predočio da je svjedok u istrazi izjavio da su kupili tijela iz drugih kuća i da ih je bilo ukupno deset, ali se VS-17 nije mogao sjetiti toga.

On je rekao da su tijela u Rakiti iznesena iz traktora.

- Čuo sam kad govore: "Trebalo bi i ovu četvoricu"… kao ubiti”, prisjetio se svjedok - dodajući da je Almira i ostalu trojicu zatvorenika poveo nazad u zatvor.

Usmeni izvještaji

Svjedok nije mogao potvrditi da je podnosio usmene izvještaje komandiru Radenku Staniću, kao što se navodi u njegovom ranijem iskazu. Kazao je da on nije odlazio u Policijsku stanicu.

Potvrdio je da se sjeća da je bila specijalna jedinica Miće Kraljevića, te da je čuo da su išli u akcije.

Radenku Staniću, Miroslavu Kraljeviću i Goranu Gariću se sudi za progon bošnjačkih civila u Vlasenici – protivpravna zatvaranja, ubistva, seksualna zlostavljanja, mučenja, nestanke i druga nečovječna djela počinjena tokom 1992. i 1993. godine. Prema optužnici, Stanić je bio komandir Stanice javne bezbjednosti u Vlasenici, Kraljević komandir specijalnog voda, a Garić policajac.

Tužilac je pročitao iskaze tri preminula svjedoka. Paša Babić je u iskazu navela je da su njen zet Fahrudin Mušanović i njegov brat Mevludin bili odvedeni u zatvor, gdje im je nosila hranu. Kazala je da su njihovi posmrtni ostaci pronađeni na Pelemišima.

Odlazak u logor

Tima Bajramović u istrazi je ispričala kako joj je Ignjat Kraljević naredio da ide u logor “Sušica“, a da njemu preda ključeve od svog stana. Navela je da je poslije nekoliko dana puštena i da je boravila kod sestre, a da je jedne prilike vidjela krv po ulicama i da je čula da je pobijen veći broj Bošnjaka.

Mirsad Džebo kazao je kako su ga, kada je sa suprugom otišao po propusnice da napusti Vlasenicu, Goran Višković i izvjesni Garić odveli u policiju. Rekao je da ga je Goran udarao prilikom privođenja, a da je batinanje nastavljeno i u stanici. Naveo je da mu je jedan policijski službenik pomogao da nabavi propusnicu i da je napustio grad.

Termin nastavka suđenja bit će naknadno određen.