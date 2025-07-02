Otac Dine Bektića za "Avaz": Uzrok smrti mog sina je pad s romobila, ishitreno sam reagirao

Uzrok smrti mladića Dine Bektića (28) je pad, potvrđeno je za portal „Avaza“. Kako je njegov otac, Suad Bektić za naš medij kazao, na njegovog sina niko nije ruku digao.
- Ja sam možda ishitreno reagovao, jer mi je to možda tako izgledalo. Logično, otac sam djeteta. Predočeno mi je maksimalno šta može biti. Odjel Krvni delikti su bili ažurni i još dva tima – ističe Bektić.
Dodao je da njegovo dijete nije bilo napadnuto.
- Istraga je još u toku, tako mi kažu, ali 99 posto je to zaokruženo i po nalazu obdukcije, koji dokazuje da je pao. Dino nije pretučen, niti je kad ko govorio da je pretučen. Mislilo se da je udaren. Ja vjerujem u ovu državu i tužioce – istakao je Suad.
Zahvalio se institucijama koje su radile na ovom slučaju.
- Bitno mi je da mi dijete nije od nečije ruke izgubilo život. Sve drugo je Božija volja. Moje je da se nosim sa tim i borim. Svima se izvinjavam ako je neko radi mene imao nekih problema – istakao je Bektić.
Podsjetimo, kako je za portal „Avaza“, rečeno tačno prije mjesec dana, dana 31.05.2025. godine, oko 02.15 sati, PU Novo Sarajevo je obaviještena od strane Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo da je u prostorije Zavoda, u pratnji člana porodice, pristupio D.B., s povredama u predjelu glave, te da je prevezen na KCUS gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život, gdje je zadržan na Klinici za neurohirurgiju KCUS.
- U obavljenom informativnom razgovoru sa članom porodice, policijskim službenicima je saopćeno da je D.B. povrijeđenog pronašao njegov prijatelj, u ulici Grbavička. S ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojima je D.B. zadobio povrede, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzimaju niz mjera i radnji, a sve pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – navedeno je tada iz MUP-a KS.
Dženaza 28-godišnjem mladiću Dini Bektiću iz Sarajeva koji je 5. juna preminuo, klanjana je u utorak 10. juna ove godine na Gradskom mezarju Vlakovo.