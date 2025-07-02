Otac Dine Bektića za "Avaz": Uzrok smrti mog sina je pad s romobila, ishitreno sam reagirao

Uzrok smrti mladića Dine Bektića (28) je pad, potvrđeno je za portal „Avaza“. Kako je njegov otac, Suad Bektić za naš medij kazao, na njegovog sina niko nije ruku digao.

- Ja sam možda ishitreno reagovao, jer mi je to možda tako izgledalo. Logično, otac sam djeteta. Predočeno mi je maksimalno šta može biti. Odjel Krvni delikti su bili ažurni i još dva tima – ističe Bektić.

Dodao je da njegovo dijete nije bilo napadnuto.

- Istraga je još u toku, tako mi kažu, ali 99 posto je to zaokruženo i po nalazu obdukcije, koji dokazuje da je pao. Dino nije pretučen, niti je kad ko govorio da je pretučen. Mislilo se da je udaren. Ja vjerujem u ovu državu i tužioce – istakao je Suad.

Zahvalio se institucijama koje su radile na ovom slučaju.

- Bitno mi je da mi dijete nije od nečije ruke izgubilo život. Sve drugo je Božija volja. Moje je da se nosim sa tim i borim. Svima se izvinjavam ako je neko radi mene imao nekih problema – istakao je Bektić.