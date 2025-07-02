Teška saobraćajna nesreća: U Ljubuškom poginuo muškarac, dvije osobe prevezene u mostarsku bolnicu

Jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se u poslijepodnevnim satima dogodila u naselju Cerno na području Ljubuškog, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Kako nam je rečeno, smrtno je stradao vozač automobila Renault Megana, Lj. B. (74) iz Vitine kod Ljubuškog, a povrijeđeni su vozačica i suvozač iz automobila Mercedes, hrvatskih registarskih oznaka, koji su prevezeni u Sveučilišnu kliničku bolnicu (SKB) Mostar.

Prema riječima glasnogovornice Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, Mile Ćavar, Policijska uprava Ljubuški je o nesreći obaviještena u 14:30 sati.

Odmah po zaprimanju prijave, kazala je, na lice mjesta je uz policiju, upućena ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Ljubuški čiji je dežurni ljekar konstatovao smrt osobe Lj. B.

- O svemu je izvješten dežurni tužitelj koji je rukovodio očevidnim radnjama i koji je naložio da se tijelo preminule osobe preveze u SKB Mostar radi obdukcije - kazala nam je Ćavar.

Saobraćaj je na ovom dijelu ceste bio u potpunosti obustavljen, a uskoro se očekuje normalizacija.