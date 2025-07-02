Narkogrupa Armina Šabanovića iz Tuzle osuđena na 61 godinu zatvora: Udarali dužnike, prali novac i kupovali nekretnine

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom postupku protiv sedam optuženih i to Armina Šabanovića i dr., donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu kojom su optuženi oglašeni krivim što su kao organizovana grupa počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa drugim krivičnim djelima.

Sud je optuženima za navedena krivična djela izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 61 godinu i to:

Arminu Šabanoviću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i 4 mjeseca, Arminu Rizviću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina i 10 mjeseci, Dževadu Fočiću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, Rijadu Šabanoviću kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 mjeseci, Denisu Kariću kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.

Optuženi su oglašeni krivim što su u dužem vremenskom periodu na području Tuzlanskog kantona i šire, većem broju konzumenata prodavali i distribuirali opojne droge raznih vrsta: amfetamin (speed), MDMA, marihuanu i kokain, te su od istih oduzete droge u većoj količini.

Optuženi su oglašeni krivim i za krivična djela Nasilničko ponašanje koje su činili prema konzumentima koji su im dugovali novac za drogu, zatim za Pranje novca, s obzirom da je vještačenjem u toku postupka utvrđeno da su isti trošili veće količine novca, koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela te kupovali nekretnine i pokretne stvari.

Sud je od optuženih oduzeo imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnih djela, te pored veće količine novca oduzeo i putnička motorna vozila koja su predata na raspolaganje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Optuženi Emir Kuduzović i Sanela Šabanović u cijelosti su oslobođeni optužbe, dok je Denis Karić oglašen krivim da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Nakon izricanja presude, optuženima Arminu Šabanoviću, Arminu Rizviću i Dževadu Fočiću rješenjem je produžen pritvor koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.