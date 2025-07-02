Članovi Vatrogasnog društva Ilidža lokalizirali požar kod Sokolović Kolonije: Uz veliki rizik, spašena su tri objekta

Pripadnici Vatrogasnog društva Ilidža uspješno su lokalizirali požar koji je danas buknuo u polju između Hrasnice i Sokolović Kolonije, te zbog izuzetno brzog širenja prijetio objektima u okolini. Prema riječima predsjednika Vatrogasnog društva Nijaza Imamovića, kompletna akcija trajala je oko dva sata.

- U 15 sati smo dobili dojavu od strane dispečera Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo da gori veća površina niskog rastinja u polju između Hrasnice i Sokolović Kolonije. Zbog radova na pruzi znali smo da ne možemo iz ulice Put Famosa proći, ali smo srećom potrefili prvu ulicu kroz koju je to bilo moguće. Da se nije desilo tako požar ne bismo mogli staviti pod kontrolu, jer veoma brzo se širio prema dijelu Bjelašničke ulice i Mostu spasa. U 17 sati je požar likvidiran, nakon dva sata borbe sa vatrenom stihijom. Četiri objekta su bila na udaru, tri su bila potpuno okružena vatrom, ali smo uz veliki rizik spasili smo ih. Pretpostavljam da se radi o objektima Vodovoda. Izgorjela je velika površina, kao i dio vrtova koji su izgorjeli na suncu, a sada potpuno dokrajčeni. Zbog vremenskih uslova, ovakve situacije očekujemo i narednih dana – kazao je Imamović za “Avaz”.