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KOD PLANINARSKOG DOMA

Mostarski vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu šumski požar na Rujištu

Na licu mjesta ostala dežurati jedna ekipa

Raniji požar na Rujištu. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

2.7.2025

Požar kod Planinarskog doma na Rujištu iznad Mostara gdje je gorjela borova šuma je lokaliziran .

Potvrđeno je to za portal "Avaza" iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar čijih je devet vatrogasaca s tri vozila uspjelo obuzdati vatrenu stihiju.

- Prijavu o požaru smo zaprimili u 17,10 sati, a u 18 sati je požar lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Na požarištu ostala dežurati jedna ekipa - rečeno nam je iz PVJ Mostar.

Na lice mjesta je upućena i policijska ekipa, jer postoje indicije da je požar uzrokovan ljudskim faktorom.

Na ovom poznatom mostarskom izletištu u podnožju planine Prenj tokom proteklih godina su nerijetko izbijali požari koji su opustošili ogromne površine šume, pogotovo, endemske vrste bora, munike koja se nalazi na listi zaštićenih vrsta.

# POŽAR
# RUJIŠTE
# MOSTAR
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