Novi detalji haosa u Srbiji: Raskomadao čovjeka zbog 100.000 eura, pa ga bacio u rijeku, ronioci traže dijelove tijela

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila S. M. zbog sumnje da je počinio teško ubistvo Zorana Lukića (70) u Lazarevcu, čije je tijelo potom bacio u rijeku Kolubaru, piše Telegraf.rs.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je navodno usmrtio Lukića udarcima čekićem, zatim raskomadao njegovo tijelo, stavio ga u džak i odbacio u rijeku. Kao mogući motiv ubistva navodi se dug od 100.000 eura koji je S. M. imao prema žrtvi.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu na saslušanje.

Kako je ranije objavio Telegraf.rs, sin ubijenog Zorana Lukića dao je svoj DNK uzorak policiji kako bi se potvrdilo da dio tijela pronađenog u reci pripada njegovom ocu, koji se šest dana vodio kao nestala osoba. U utorak je lično otišao u policiju, a zatim i na lice mjesta kako bi pratio potragu u koritu Kolubare.

DNK analiza je, prema saznanjima Telegrafa, potvrdila da se radi o Zoranu Lukiću. Tijelo u džaku pronašao je 19-godišnji mladić u ponedjeljak naveče.

Potraga za ostatkom tijela još uvijek traje. U utorak ujutru na teren je izašla i žandarmerija sa čamcima i ronilačkom opremom. Oko 10 sati započeta je detaljna pretraga obale i riječnog dna, posebno na mjestu gdje je džak pronađen. Vidno potresen, sin Zorana Lukića izjavio je da ne zna ko bi njegovom ocu mogao nauditi.

– Moj otac se vodi kao nestao... On nikome ništa nije dugovao, već su svi dugovali njemu – rekao je dok je posmatrao potragu.

Mještani Lazarevca su u šoku zbog brutalnog zločina. Navode da je Zoran Lukić bio poznat kao vlasnik kafića i da se bavio pozajmljivanjem novca uz kamatu.