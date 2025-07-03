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POLICIJA NA TERENU

Sudar dva vozila na Alipašinom Polju: Vozač automobilom udario u banderu, povrijeđen pješak

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja

Sa mjesta nesreće. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

3.7.2025

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u sarajevskom naselju Alipašino Polje, kada je vozač automobila udario u banderu.

Riječ je o automobilu marke Golf, a kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz MUP-a KS, sudarila su se dva vozila. Nesreća se desila u ulici Ive Andrića

Kako javlja fotoreporter "Avaza" sa lica mjesta, policijski službenici su na terenu.

- Imamo informaciju da je u 8 sati prijavljena nezgoda na IX transverzali, gdje su učestvovala dva vozila i pješak. Pješak je prevezen u Opću bolnicu na utvrđivanje stepena povreda – rekla je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS za "Avaz".

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja. 

# ALIPAŠINO POLJE
# VOZILO
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# AUTOMOBIL
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