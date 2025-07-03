Akcija „Star“ u Sarajevu: Oduzeto tri kilograma droge, oružje i novac

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Star" s ciljem dokumentovanja neovlaštenog prometa opojnim drogama.

U izvršenim pretresima na području Ilidže pronađeno je i oduzeto više pakovanja sa sadržajem materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed, ukupne mase više od 2.100 grama, 44 komada tableta esctasy, gotovo 900 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu – u više različitih pakovanja, jedan pištolj s pripadajućim okvirom i municijom, gotovi novac u BAM i EUR valuti, dvije digitalne vage, mobilni telefoni, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM KS, slobode je lišen muškarac A.E. (1990) iz Sarajeva.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.