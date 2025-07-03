Arnel Amazoski optužen za pokušaj ubistva u Hadžićima: Jednog izbo nožem u grudi, drugog po ruci i nozi

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv 24-godišnjeg Arnela Amazoski zbog krivičnih djela pokušaj ubistva i nanošenje lakih tjelesnih povreda, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Amazoski se tereti da je 2. marta 2025. godine, oko 19 sati u ulici Ljubovići, tačnije na autobuskom stajalištu Gornji Zovik u općini Hadžići, napao dvojicu muškaraca.

Tada je optuženi, nožem nasrnuo na jednog od muškaraca kojeg je ubo u grudni koš nanijevši mu povredu opasnu po život. Drugi muškarac je potom uhvatio Amazoskog za ruku u kojoj je držao nož, da bi mu optuženi posjekao prst na desnoj ruci i nanio ubodne rane na nozi.



