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TUŽILAŠTVO KS

Arnel Amazoski optužen za pokušaj ubistva u Hadžićima: Jednog izbo nožem u grudi, drugog po ruci i nozi

U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila sudu produženje pritvora optuženom

Tužilaštvo Kantona Sarajevo. Avaz

B. C.

3.7.2025

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv 24-godišnjeg Arnela Amazoski zbog krivičnih djela pokušaj ubistva i nanošenje lakih tjelesnih povreda, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Amazoski se tereti da je 2. marta 2025. godine, oko 19 sati u ulici Ljubovići, tačnije na autobuskom stajalištu Gornji Zovik u općini Hadžići, napao dvojicu muškaraca. 

Tada je optuženi, nožem nasrnuo na jednog od muškaraca kojeg je ubo u grudni koš nanijevši mu povredu opasnu po život. Drugi muškarac je potom uhvatio Amazoskog za ruku u kojoj je držao nož, da bi mu optuženi posjekao prst na desnoj ruci i nanio ubodne rane na nozi. 


U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila sudu produženje pritvora optuženom.

Za glavni pretres je predloženo saslušanje 10 svjedoka, sedam vještaka i izvođenje više od 60 materijalnih dokaza.

# TUŽILAŠTVO KS
# HADŽIĆI
# POKUŠAJ UBISTVA
# NOŽ
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