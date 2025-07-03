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ZAPALIO SRCE OD TRAVE

Požar u Brčkom: Još jedna prosidba pošla po zlu, mladić na kraju dobio batine

Brzo su reagovali pripadnici policije i Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko, koji su lokalizovali požar i spriječili dalju štetu

Gusti dim u Brčkom. Screenshot

B. C.

3.7.2025

Romantična prosidba u Novom Brčkom pretvorila se u pravi haos kada je mladić odlučio zaprositi djevojku na vrlo neobičan i opasan način.

Kako nezvanično saznaje Crna-hronika, mladić je zapalio nisko rastinje u obliku srca prečnika oko pet metara, a atmosferu je dodatno začinio puštanjem pjesme "Gori stara ljubav" od Stoje iz automobila u blizini.

Međutim, situacija je brzo izmakla kontroli. Vatra se proširila, a svjedoci kažu da je pukom srećom spriječena veća katastrofa.

Nažalost, drama nije stala tu. Na mjesto događaja došao je suprug djevojke, koji je fizički nasrnuo na mladića. Kako tvrde svjedoci, bijesni muž natjerao je i mladića i svoju ženu da bosonogi gase vatru.

Brzo su reagovali pripadnici policije i Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko, koji su lokalizovali požar i spriječili dalju štetu.


Policija Brčko distrikta potvrdila je da je incident prijavljen i da se provjeravaju sve okolnosti. Protiv više osoba očekuju se prijave.

Mladić je kratko izjavio: "Ovo je trebalo biti iznenađenje života. I bilo je samo ne onako kako sam planirao", dok su mu tabani bili vidno oguljeni od gašenja požara.

Podsjetimo, prije par dana sličan incident se desio u Sarajevu na Vratniku, gdje je izbio požar koji je izazvan vatrometom tokom prosidbe.

# POŽAR
# VATROGASCI
# BRČKO
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