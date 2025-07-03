Evakuiran dio zgrade Tužilaštva BiH: Ispod automobila tužioca Džermina Pašića pronađen uređaj za praćenje

Nepoznata naprava podmetnuta je ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića, saznaje Istraga.ba. Sumnja se da je u pitanju uređaj za praćenje (GPS).

Prema informacijama Istrage, u toku je uviđaj u krugu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a jedan dio zgrade Državnog tužilaštva je evakuiran. Na terenu se nalaze i pripadnici SIPA-e, kao i druge kontra-diverzione jedinice.

Tužilac Pašić je postupajući tužilac u predmetu protiv Sani Al Murde, jednog od većih narko dilera iz Bosne i Hercegovine. U tom predmetu Pašić je napravio brojne propuste, piše Istraga.ba. Prošle sedmice su nepoznate osobe napale i advokata Mirsada Crnovršanina koji je postupao u tom predmetu.