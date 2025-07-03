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Evakuiran dio zgrade Tužilaštva BiH: Ispod automobila tužioca Džermina Pašića pronađen uređaj za praćenje

Na terenu se nalaze i pripadnici SIPA-e, kao i druge kontra-diverzione jedinice

Džermin Pašić. CIN

A. O. / Istraga.ba

3.7.2025

Nepoznata naprava podmetnuta je ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića, saznaje Istraga.ba. Sumnja se da je u pitanju uređaj za praćenje (GPS). 

Prema informacijama Istrage, u toku je uviđaj u krugu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a jedan dio zgrade Državnog tužilaštva je evakuiran. Na terenu se nalaze i pripadnici SIPA-e, kao i druge kontra-diverzione jedinice.

Tužilac Pašić je postupajući tužilac u predmetu protiv Sani Al Murde, jednog od većih narko dilera iz Bosne i Hercegovine. U tom predmetu Pašić je napravio brojne propuste, piše Istraga.ba. Prošle sedmice su nepoznate osobe napale i advokata Mirsada Crnovršanina koji je postupao u tom predmetu.

# DŽERMIN PAŠIĆ
# TUŽILAŠTVO BIH
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