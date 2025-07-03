Sumnjiva naprava ispod automobila državnog tužioca Pašića: Uposlenici bili evakuisani

Ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića bila je podmetnuta nepoznata naprava, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o uređaju za praćenje (GPS).

Jutros su ispred Tužilaštva BiH na terenu bili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te druge kontra-diverzione jedinice.