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Sumnjiva naprava ispod automobila državnog tužioca Pašića: Uposlenici bili evakuisani

Mi smo postupali po dojavi, rekla je Miovčić

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

3.7.2025

Ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića bila je podmetnuta nepoznata naprava, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o uređaju za praćenje (GPS).

Jutros su ispred Tužilaštva BiH na terenu bili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te druge kontra-diverzione jedinice.

- Mi smo postupali po dojavi. Izvršene su uviđajne radnje, KDZ pregled. To je okončano. Dalji rad Tužilaštva se nesmetano odvija – kratko je rekla Jelena Miovčić, portparolka SIPA-e za portal „Avaza“.

Podsjetimo, tokom KDZ pregleda, uposlenici ove institucije su bili evakuisani. Kako saznajemo, vratili su se na posao, obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti.

Za sada nema više informacija.

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# SUD BIH
# TUŽILAŠTVO BIH
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