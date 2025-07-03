Sumnjiva naprava ispod automobila državnog tužioca Pašića: Uposlenici bili evakuisani

Ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića bila je podmetnuta nepoznata naprava, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o uređaju za praćenje (GPS).
Jutros su ispred Tužilaštva BiH na terenu bili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te druge kontra-diverzione jedinice.
- Mi smo postupali po dojavi. Izvršene su uviđajne radnje, KDZ pregled. To je okončano. Dalji rad Tužilaštva se nesmetano odvija – kratko je rekla Jelena Miovčić, portparolka SIPA-e za portal „Avaza“.
Podsjetimo, tokom KDZ pregleda, uposlenici ove institucije su bili evakuisani. Kako saznajemo, vratili su se na posao, obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti.
Za sada nema više informacija.
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