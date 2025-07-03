Masovni ubica iz Daruvara dobio 50 godinu zatvora, ubio šest ljudi u staračkom domu

Na Županijskom sudu u Bjelovaru održano je završno ročište Krešimiru Pahokiju (52), optuženom za šesterostruko ubistvo u Domu za starije "Vianey" u Daruvaru. Pahoki je nepraavomoćno dobio 50 godina zatvora.

Ovo je nepravomoćna presuda, a u to mu se uračunava i vrijeme u pritvoru.

Ročište je počelo čitanjem optužnice, a nastavit će se završnim riječima odbrane i tužilaštva, nakon čega će se sudsko vijeće na čelu sa sutkinjom Majom Sikorom povući na vijećanje kako bi donijelo presudu. Pahoki je optužen za 13 krivičnih djela, uključujući pet teških ubistava, jedno ubistvo, pokušaje teških ubistava, pokušaje ubistva, izazivanje opće opasnosti i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Zločin se dogodio 22. juli 2024. kada je penzionisani vojni policajac došao u Dom za starije i nemoćne "Vianey" u Daruvaru kako bi platio dug za smještaj svoje majke. Nakon kratkog razgovora s vlasnicom doma, izvukao je pištolj i počeo pucati na prisutne.