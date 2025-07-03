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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U mostarskoj bolnici podlegao motociklista (24) iz Počitelja

A.D. je upravljao motociklom Honda i pod još neutvrđenim okolnostima sletio s ceste

KB „Dr.Safet Mujić“: Dovezen s teškim ozljedama. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

3.7.2025

U Kantonalnoj bolnici „Dr.Safet Mujić“ jutros je od posljedica teške saobraćajne nesreće koja se sinoć u 23:05 sati dogodila na prilaznom putu za Autoput A1, u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine podlegao A.D. (24) iz Počitelja.

Potvrđeno je to za portal „Avaza“ iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

On je upravljao motociklom Honda i pod još neutvrđenim okolnostima je sletio s ceste pri čemu je zadobio teške tjelesne povrede.

S mjesta nesreće ga je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Čapljina prevezla u mostarsku bolnicu gdje je uprkos silnim naporima ljekara, a usljed izuzetno teških povreda podlegao u ranim jutarnjim satima.

Na licu mjesta je obavljen uviđaj, a o svemu je obaviještena dežurna kantonalna tužiteljica.

# POČITELJ
# MOTOCIKLISTA
# ČAPLJINA
# NESREĆA
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