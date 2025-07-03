Advokat Čelik za "Avaz": Enes Jahić oslobođen optužbi za zločin u Konjicu

Sud Bosne i Hercegovine danas je prvostepenom presudom oslobodio Enesa Jahića optužbe za zločin u Konjicu u ljeto 1992. godine, potvrdio je za portal "Avaza" njegov branilac, advokat Kerim Čelik.

Vijeće nije van razumne sumnje utvrdilo da je Jahić fizički zlostavljao ženu srpske nacionalnosti u Bradini kod Konjica u julu 1992.

Prema optužnici, Jahić je bio pripadnik Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Konjic.

Jahiću je ranije suđeno u predmetu sa Esadom Ramićem i još deset optuženih, kojima je na teret stavljeno da su od maja 1992. do maja 1993., u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica, počinili progon – ubistvima, silovanjem, zatvaranjem, mučenjima i drugim nečovječnim djelima, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen u oktobru prošle godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.