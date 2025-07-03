Okončana istraga protiv Ćazima Osmanovića: Uskoro optužnica za ubistvo Brusa Mučišta

Tužilaštvo Kantona Sarajevo priprema optužnicu protiv Ćazima Osmanovića, osumnjičenog za ubistvo Brusa Mučišta, potvrdio je za “Avaz” advokat Omar Mehmedbašić koji zastupa Osmanovića.

Teške povrede

- On je pozvan u Tužilaštvo na saslušanje pred optuženje koje bi moglo biti sljedeće sedmice - kazao je Mehmedbašić.

Ćazim Osmanović (41) je u istrazi priznao ubistvo Brusa Mučišta (44) kojeg je nožem izbo u tučnjavi između dvije romske porodice u sarajevskom naselju Otes 11. aprila ove godine.

Ćazim je Brusovu suprugu Esmu P. (42) sjekirom udario po glavi usljed čega je izgubila svijest. Utvrđeno je da je žena tom prilikom zadobila teške povrede, a što se Ćazimu također stavlja na teret.



