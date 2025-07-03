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OBRAČUN

Okončana istraga protiv Ćazima Osmanovića: Uskoro optužnica za ubistvo Brusa Mučišta

Osmanović nožem izbo Mučišta u sukobu romskih porodica

Osumnjičeni uhapšen u aprilu ove godine. Avaz

Piše: Borka Cerić

3.7.2025

Tužilaštvo Kantona Sarajevo priprema optužnicu protiv Ćazima Osmanovića, osumnjičenog za ubistvo Brusa Mučišta, potvrdio je za “Avaz” advokat Omar Mehmedbašić koji zastupa Osmanovića.

Teške povrede

- On je pozvan u Tužilaštvo na saslušanje pred optuženje koje bi moglo biti sljedeće sedmice - kazao je Mehmedbašić.

Ćazim Osmanović (41) je u istrazi priznao ubistvo Brusa Mučišta (44) kojeg je nožem izbo u tučnjavi između dvije romske porodice u sarajevskom naselju Otes 11. aprila ove godine.

Ćazim je Brusovu suprugu Esmu P. (42) sjekirom udario po glavi usljed čega je izgubila svijest. Utvrđeno je da je žena tom prilikom zadobila teške povrede, a što se Ćazimu također stavlja na teret.


Mehmedbašić: Zastupa Osmanovića. Avaz

Mogući motiv obračuna dviju porodica je svađa zbog Ćazimove kćerke koju su Mučišta došli da odvedu, a što je navela odbrana na ranijem ročištu.

U pritvoru

Ćazim je na sjednici za određivanje pritvora potvrdio da nije osuđivan, da je bez zaposlenja, otac šestero djece od kojih je petero maloljetno. Advokat Mehmedbašić je tada kazao da je Osmanović djelovao u samoodbrani kada je napadnut.

Osmanoviću je u maju produžen pritvor za dva mjeseca, i to zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela

# UBISTVO
# NOŽ
# ISTRAGA
# ĆAZIM OSMANOVIĆ
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