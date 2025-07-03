Pronađen 15-godišnjak koji je nestao u Budimptešti

U Budimpešti je pronađen Kristijan Đukelić (15), dječak iz Bosne i Hercegovine za kojim je porodica danima tragala nakon njegovog nestanka u ovom gradu.

Vijest o njegovom pronalasku potvrdio je i načelnik općine Mrkonjić Grad, Dragan Vođević.

- Zajedno smo uspjeli! Naš dječak, Kristijan Đukelić, je pronađen! Riječi ne mogu opisati olakšanje, sreću i zahvalnost koju osjećamo u ovom trenutku. Hvala od srca svima koji su bili uz nas, hrabrim pripadnicima policije, predstavnicima ambasada, medijima, svim divnim ljudima koji su dijelili informacije, molili se i pružali podršku. Živjeli dobri ljudi, pokazali ste snagu zajedništva, humanosti i ljubavi - napisao je Vođević na društvenim mrežama.

Kristijan je sa svojom bakom doputovao u Budimpeštu kako bi posjetili njegovog strica.

Nestanak dječaka dogodio se u utorak oko 11:30 sati u 13. kvartu Budimpešte, gdje su i odsjedali.