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VELIKA NESREĆA

Domaćinu Huseinu Hercegovcu izgorjeli sijeno, štale i traktor: "Ne znam od čega da živim"

Plamen je odjednom buknuo, samo Bog zna kako se zapalilo, rekao je vidno potreseni Husein

Posljedice požara. Agroklub.ba

M. Až.

3.7.2025

Velika nesreća zadesila je Huseina Hercegovca iz Donjih Vukovija kod Kalesije – požar mu je uništio kompletnu zalihu hrane za stoku, štale i traktor. Iako su uspjeli spasiti svih 50 grla stoke, šteta je ogromna.

- Plamen je odjednom buknuo, samo Bog zna kako se zapalilo. Izgorjelo mi je svo sijeno i slama - rekao je vidno potreseni Husein za Agroklub.

Velika šteta

Požar je izbio oko 8 sati, dok je obavljao redovne poslove na farmi – hranjenje i mužu krava. Vatra je krenula iz dijela gdje je bilo pohranjeno sijeno, odmah pored štale s deset krava. Zahvaljujući brzoj reakciji, zajedno s komšijama uspio je na vrijeme izvesti i te, ali i drugu stoku – ukupno 50 grla, među kojima su i junice i krupna stoka.

- Izgorjelo je 1.500 manjih bala u kockama i više od 270 rolo-bala, krov i konstrukcija obje štale, a traktor se pretvorio u pepeo, ostao je samo kostur - ispričao je domaćin i dodao da je traktor vrijedan oko 30.000 KM kupio prije 15 godina, te da je s njim obavljao sav posao na farmi.

Komšije hvale brz dolazak i hrabru intervenciju vatrogasaca.

- Bukvalno su skakali u vatru da lokalizuju požar - kazali su očevici.

Najveća briga

Husein se već više od 15 godina bavi proizvodnjom mlijeka, a najveća briga mu je sada – čime nahraniti stoku.

- Vidite kakva je suša, i ovo sam jedva skupio. Ostao sam bez ičega, sve sam uložio da nabavim sijeno i slamu i sada nemam ništa. Suša mi je uništila i žito koje sam posijao. Ne znam šta da radim, od čega da živim, hranim četvoročlanu porodicu - kaže Husein.

O slučaju su obaviješteni policija i inspekcija. Nada se pomoći – kako od nadležnih institucija, tako i od kolega farmera.

Udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona najavilo je da će večeras posjetiti Huseina i dogovoriti konkretne korake pomoći.

Takođe, pozivaju farmere širom BiH da pokažu solidarnost i pomognu koliko mogu – bilo u sijenu, žitaricama, bilo novčano. Uplate se mogu izvršiti na račun broj:

1321402014356890, NLB banka, s naznakom: Pomoć za Husein Hercegovac.

# POŽAR
# KALESIJA
# FARMA
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