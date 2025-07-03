Domaćinu Huseinu Hercegovcu izgorjeli sijeno, štale i traktor: "Ne znam od čega da živim"

Velika nesreća zadesila je Huseina Hercegovca iz Donjih Vukovija kod Kalesije – požar mu je uništio kompletnu zalihu hrane za stoku, štale i traktor. Iako su uspjeli spasiti svih 50 grla stoke, šteta je ogromna.

- Plamen je odjednom buknuo, samo Bog zna kako se zapalilo. Izgorjelo mi je svo sijeno i slama - rekao je vidno potreseni Husein za Agroklub.

Velika šteta

Požar je izbio oko 8 sati, dok je obavljao redovne poslove na farmi – hranjenje i mužu krava. Vatra je krenula iz dijela gdje je bilo pohranjeno sijeno, odmah pored štale s deset krava. Zahvaljujući brzoj reakciji, zajedno s komšijama uspio je na vrijeme izvesti i te, ali i drugu stoku – ukupno 50 grla, među kojima su i junice i krupna stoka.

- Izgorjelo je 1.500 manjih bala u kockama i više od 270 rolo-bala, krov i konstrukcija obje štale, a traktor se pretvorio u pepeo, ostao je samo kostur - ispričao je domaćin i dodao da je traktor vrijedan oko 30.000 KM kupio prije 15 godina, te da je s njim obavljao sav posao na farmi.

Komšije hvale brz dolazak i hrabru intervenciju vatrogasaca.

- Bukvalno su skakali u vatru da lokalizuju požar - kazali su očevici.

Najveća briga

Husein se već više od 15 godina bavi proizvodnjom mlijeka, a najveća briga mu je sada – čime nahraniti stoku.

- Vidite kakva je suša, i ovo sam jedva skupio. Ostao sam bez ičega, sve sam uložio da nabavim sijeno i slamu i sada nemam ništa. Suša mi je uništila i žito koje sam posijao. Ne znam šta da radim, od čega da živim, hranim četvoročlanu porodicu - kaže Husein.

O slučaju su obaviješteni policija i inspekcija. Nada se pomoći – kako od nadležnih institucija, tako i od kolega farmera.

Udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona najavilo je da će večeras posjetiti Huseina i dogovoriti konkretne korake pomoći.

Takođe, pozivaju farmere širom BiH da pokažu solidarnost i pomognu koliko mogu – bilo u sijenu, žitaricama, bilo novčano. Uplate se mogu izvršiti na račun broj:

1321402014356890, NLB banka, s naznakom: Pomoć za Husein Hercegovac.