Detalji nesreće na Alipašinom Polju: Nakon sudara s Audijem, Golf udario pješaka, a potom i u dva stuba

Iz MUP-a Kantona Sarajevo objavljeni su detalji saobraćajne nesreće koja se jučer dogodila na Alipašinom Polju, a kojom prilikom je teže povrijeđen pješak.

- Dana 03.07.2025. godine oko 08,00 sati na kolovozu raskrsnice ulica Ive Andrića-Geteova-Semira Frašte, područje općine Novi Grad, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do sudara putničkog motornog vozila „VW Golf IV“, kojim je upravljao A.G., rođen 1987. godine, nastanjen u Sarajevu i putničkog motornog vozila „Audi Q5“, kojim je upravljao F.P., rođen 1998. godine, nastanjen u Sarajevu, nakon čega je došlo do zanošenja oba vozila, kojom prilikom je vozilo „Audi Q5“ skrenulo van kolovoza u desnu stranu na trotoar, dok je vozilo „VW Golf IV“ na pješačkom prelazu udarilo i oborilo na kolovoz pješaka F.R., rođen 1955. godine u Olovu, nastanjen u Sarajevu, zatim udarilo u metalni stub semafora i u stub ulične rasvjete, gdje se i zaustavilo- saopćeno je iz MUP-a KS.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobio je 70-godišnji pješak, a ljekarsku pomoć mu je ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, a nakon izvršenih ljekarskih pregleda u Općoj bolnici „Prim. dr, Abdulah Nakaš“ u Sarajevu i KCUS, upućen je na kućno liječenje.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.