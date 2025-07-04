Potvrđena optužnica uposlenici Tužilaštva BiH Tanji Kusmuk: Prikazivala nepostojeće isplate troškova za svjedoke

Sud Bosne i Hercegovine je 30.6.2025. potvrdio optužnicu u predmetu Tanja Kusmuk (S1 2 K 051180 25 Ko) koja optuženu Tanju Kusmuk tereti da je, radnjama opisanim u optužnici, počinila krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZBiH, a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona, saopćeno je iz Suda BiH.

Optužena Tanja Kusmuk se tereti da je u periodu od 15.12.2020. godine do 19.11.2024. godine, obavljajući poslove radnog mjesta referent-specijalist za blagajničko poslovanje u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, svjesno i u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, neosnovano evidentirala isplate i uplate gotovog novca iz blagajne Tužilaštva BiH u odgovarajućim blagajničkim dokumentima, koji nisu odgovarali stvarnom činjeničnom stanju, na način da je, kroz interne evidencije prikazivala nepostojeće isplate troškova za svjedoke u određenim tužilačkim predmetima, pri čemu osobe čija imena je navodila kao svjedoke nikada nisu saslušane od tužioca Tužilaštva BiH, niti je za njih od postupajućeg tužioca ikada sačinjeno rješenje o isplati troškova kao osnov za takve isplate, odnosno koristila druge različite modalitete, čime je pribavila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 17.798,15 KM i istovremeno pričinila štetu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, odnosno budžetu BiH.



