Bućan i ostali: Odgođeno suđenje zbog nedolaska optuženog

Suđenje za zločine u banjalučkom Vojno-istražnom zatvoru zvanom “Mali logor” odgođeno je nakon što se optuženi Gojko Soldat nije pojavio u sudnici.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Halil Lagumdžija je naveo da je ovaj optuženi bio bolestan te da je dao saglasnost Odbrani da se suđenje održi bez njega.

Odbrane su se usprotivile ovom prijedlogu te navele kako Sud nema pretpostavke za održavanje suđenja niti zakonske uslove, nakon čega je sudija Lagumdžija pojasnio da ovakva praksa Suda BiH postoji, a potom donio prijedlog o odgađanju suđenja zbog protivljenja svih Odbrana.

Optužnica tereti Milića Bućana, Gorana Jorgića, Gorana Bojića, Svetislava Cvijetića, Uroša Graba, Aleksandra Jankovića, Igora Kljakića, Milenka Letića, Borislava Milakovića, Draška Radusinovića, Gojka Soldata, Mileta Vučkovića, Gorana Savića, Duška Drljaču te Slobodana Savića, čiji predmet je naknadno spojen, da su, u svojstvu upravnika, zamjenika upravnika i stražara, u periodu od 1992. do 1995. godine počinili zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Vojno-istražnom zatvoru zvanom “Mali logor” – između ostalog, premlaćivanjima, zlostavljanjima, seksualnim zlostavljanjem te drugim nečovječnim postupanjem.

S njima je bio optužen i Rajko Drljača, koji je nedostupan pravosudnim institucijama BiH, pa je Sudsko vijeće donijelo odluku o razdvajanju postupka.

Suđenje se nastavlja 11. jula.