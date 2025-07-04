Podignuta optužnica protiv veterinara iz Ljubuškog: Nesavjesno postupao pri liječenju pasa

Tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona danas je podiglo optužnicu protiv T.B. (34) iz Ljubuškog, zbog produženog krivičnog djela Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći iz člana 308 stava 1 Krivičnog zakona F BiH u vezi sa članom 55 istog Zakona.

Neprikladno sredstvo

Optužnicu u ovom predmetu, rečeno je iz Tužilaštva ZHK, zastupa tužilac Josip Aničić, koji će činjenične navode iz optužnice dokazivati izjavama svjedoka oštećenika, nalazom i mišljenjem vještaka veterinarske struke, foto i videozapisima, te prezentacijom preko 30 materijalnih dokaza.

T.B. se sumnjiči da je vremenskom razdoblju od aprila do maja 2021. godine u Ljubuškom, kao veterinar pri pružanju veterinarske pomoći primjenjivao očito neprikladno sredstvo i nesavjesno postupao pri liječenju pasa i time prouzrokovao uginuće većeg broja životinja.

Uginulo osam štenadi

-Naime, T.B. se sumnjiči da je u jednom slučaju kuji pasmine „Dogo Argentino“, u kasnom graviditetu i bez dehelmintizacije prije vakcinacije ne poštujući hladni režim prilikom transporta vakcine, već pripremljenu vakcinu izvadio iz vozila i aplicirao je skotnoj kuji osam dana prije okota, posljedicom čega je uginulo 8 štenadi. U drugom slučaju T.B. se sumnjiči da je bez prethodnog kliničkog pregleda štenaca istom iglom aplicirao vakcine štencima, posljedicom čega je uginulo 12 štenaca pasmine „Staffordshire Bull Terrier“. Unatoč zahtjevima vlasnika pasa odbio ih je testirati na parvovirus, što je bio dužan učiniti, iako su neki od uginulih pasa prilikom testiranja u Mostaru bili pozitivni na navedeni virus-navedeno je iz Tužilaštva ZHK.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Općinskom sudu u Ljubuškom.