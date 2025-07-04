Roditelji poginulih mladića i djevojke: Boli nas što je osumnjičeni Šljivić na slobodi

Tačno 33 dana, koliko je prošlo da su njihova djeca na „bigajri-hak“ stradala, kako je to na dženazi rekao mostarski muftija Salem ef. Dedović, i umorena bez ikakve krivice, porodice rahmetli Almina Crnalića (22), Dalile Žugor (20) i Enisa Kurtovića (22) su šutjele. U javnosti se nisu oglašavali... Riječi utjehe im dolaze svakodnevno, sa svih strana, od znanih i neznanih, a sa svojom tragedijom i boli se nose kako znaju i umiju...

Ogroman šok

Prvi put su njihovi očevi, Zulfo Crnalić i Denis Žugor, odlučili progovoriti, jer ih je duboko uznemirilo puštanje na slobodu Marka Šljivića (28) iz Čapljine, osumnjičenog da je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj su poginula njihova djeca. Tačnije, činjenica da je Kantonalni sud u Mostaru odbio Šljiviću produžiti pritvor ih je, kako su u svojoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ kazali, šokirala.

- Jednom riječju, to je bio šok za mene... A, drugom..., volio bih u oči pogledati sudiju koji ga je pustio i pitati ga da li ima djecu i da se, ne daj Bože, to njemu dogodilo, šta bi rekao svom kolegi. Za mene i za moju familiju je ovo, vjerujte, ogroman šok. Šta znači što mu se oduzela vozačka dozvola, a što su mu se ostavili dokumenti s kojima danas može sjesti na avion i otići bilo gdje? Šok je to za sve, a ne samo za jednog insana koji je izgubio svoje dijete - kroz suze nam kazuje Crnalić.

Pribojava se, govori, da će Šljivić u BiH provesti jedno određeno vrijeme i redovno se, kako je to Sud naložio, svakog ponedjeljka javljati u Policijsku upravu Čapljina, ali da će na kraju, kako kaže, preći granicu i nestati s ovih prostora.

Previše nepravde

Nadu im daje to što je Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uložilo žalbu prema Vrhovnom sudu FBiH.

- Tužilaštvo je zahtijevalo da mu se pritvor produži, međutim... uprkos svemu, vjerujem u naše pravosuđe. Vjerujem da će se ispraviti ova greška i da će žalba koja je uložena dati bar malo utjehe. Ali, on je, trenutno, slobodan čovjek i to me boli - govori nam Crnalić.

To što se Šljivić našao na slobodi izuzetno teško je palo i Žugoru. Jednostavno, kaže, u prvi mah je odbijao povjerovati u to.

- Nažalost, shvatio sam da je to tačno. Iskreno, ne znam ni šta reći na to, osim da se nadam da će se ta nepravda, jer to jeste nepravda, ispraviti - govori Žugor.



