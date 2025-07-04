Mostarcu određen pritvor: Iživljavao se na svojim roditeljima, prijetio im da će ih osakatiti, pobiti i baciti u Neretvu

Na prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, rješenjem Općinskog suda u Mostaru, određen je jednomjesečni pritvor prema osumnjičenom Aci Šaroviću (48), iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio Produženo krivično djelo „Nasilje u porodici“ iz člana 222. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ F BiH.

Kako je navedeno iz Tužilaštva HNK, osumnjičenom Aci Šaroviću se stavlja na teret da je u vremenskom razdoblju od 1.maja do 2.jula ove godine, verbalno napadao i maltretirao svoje roditelje.

Šarović je svojim roditeljima prijetio da će ih osakatiti, pobiti i baciti u Neretvu, a oduzeo im je mobitele i bacio kako ne bi mogli pozvati pomoć.

- Fizički je napao i udarao svog oca Đ.Š. šakama i rukama po glavi od kojih udaraca su oštećenom ocu nastale povrede po glavi, a supruga oštećenog V.Š. od straha za teže posljedice o tome nije smjela nikome ništa govoriti niti prijaviti, jer se bojala za njihove živote, pošto bi donosio alatku zv. „kosir“ kojom je prijetio majci da ne smije prići ocu kojeg bi fizički napadao. Jedne prilike uzeo je kuhinjski nož koji je zabio u stol i od majke tražio novac, te je dana 2.7.2025. godine oko 01,40 sati u mjestu Salakovac, kod Mostara, u porodičnoj kući svojih roditelja Đ. i V. Š. sa kojima živi u zajedničkom kućanstvu, fizički i verbalno napao roditelje, na način da je majku uhvatio rukama za usta, prisilio ju da nešto popije, neki lijek, počeo je galamiti i psovati majku, zalijećući se fizički na nju, verbalno je vrijeđao, nazivajući je pogrdnim riječima i prijeteći joj da će ju ubiti i baciti u Neretvu, pa joj je zabranio da se približava mužu. U jednom trenutku uzeo je drvenu stolicu i bacio je u pravcu prozora kada je došla policijska patrola - navedeno je iz Tužilaštva HNK.

Tužilaštvo je predložilo sudu da se pritvor osumnjičenom Aci Šaroviću odredi iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili počiniti krivično djelo kojim prijeti, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna, što je Općinski sud u Mostaru prihvatio i ocijenio sasvim utemeljenim i opravdanim, te osumnjičenom odredio mjeru pritvora.

Iz Tužilaštva su poručili da u saradnji sa PU Mostar nastavljaju sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo.