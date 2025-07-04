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POLICIJA NA TERENU

Teška nesreća u Srednjem: Dvije osobe povrijeđene, saobraćaj potpuno obustavljen

Nesreća se desila u 15:30 sati, formirane kolone vozila

Nesreća u Srednjem - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Borka Cerić

4.7.2025

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas na magistralnoj cesti Semizovac-Srednje, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a KS.

- U 15:30 sati došlo je do nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila. Dvije osobe su povrijeđene i prevezene u KCUS – kazao je za "Avaz" dežurni operativni MUP- a KS.

Dodao je da se čeka informacija o stepenu povreda, a da je saobraćaj na ovoj dionici potpuno obustavljen.

Zbog ove nesreće formirale su se kolone vozila.

Policija je na licu mjesta. 

# NESREĆA
# POVRIJEĐENI
# SREDNJE
# MUP KS
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