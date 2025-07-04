Teška nesreća u Srednjem: Dvije osobe povrijeđene, saobraćaj potpuno obustavljen

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas na magistralnoj cesti Semizovac-Srednje, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a KS.

- U 15:30 sati došlo je do nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila. Dvije osobe su povrijeđene i prevezene u KCUS – kazao je za "Avaz" dežurni operativni MUP- a KS.

Dodao je da se čeka informacija o stepenu povreda, a da je saobraćaj na ovoj dionici potpuno obustavljen.

Zbog ove nesreće formirale su se kolone vozila.

Policija je na licu mjesta.