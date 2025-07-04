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TRAGEDIJA U BIH

U nesreći kod Doboja poginuo Andrija Kuzmanović, njegovo vozilo izgorjelo nakon sudara

Sahrana tragično nastradalog mladića obavit će se u 6. jula 2025. godine, na groblju Stara opština – Glogovica

Poginuo Andrija Kuzmanović. Facebook

B. C.

4.7.2025

Na magistralnom putu M1-105 u mjestu Podnovlje, nadomak grada Doboja, u ranim jutarnjim satima 4. jula 2025. godine, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 24-godišnji Andrija Kuzmanović – piše Crna-Hronika.

Prema zvaničnim informacijama, do nesreće je došlo oko 02:30 časova kada su se sudarila dva putnička automobila – „Volkswagen“, kojim je upravljao A.K. sa područja grada Doboja, i „BMW“, kojim je upravljao N.B. iz Modriče, a na mjestu suvozača u istom vozilu nalazilo se lice inicijala S.B. također iz Modriče.

Nažalost, mladi vozač Andrija Kuzmanović je na licu mjesta preminuo usljed zadobijenih povreda. Njegov automobil je izgorio nakon nesreće.

Povrijeđeni N.B. i S.B. su odmah prevezeni u bolnicu „Sv. apostol Luka“ u Doboju, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

Sahrana tragično nastradalog mladića obavit će se u  6. jula 2025. godine, na groblju Stara opština – Glogovica. Pogrebna povorka će se formirati ispred kuće žalosti u 13:00 časova.

# DOBOJ
# NESREĆA
# VOZAČ
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