Poznat termin dženaze poginulom motociklisti iz Cazina

U naselju Bajrići kod Cazina, 2. jula se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao mladi motociklista Kenan Nuhić (29) iz Cazina.
Do nesreće je došlo usljed slijetanja motocikla s kolovoza.
TRAGEDIJA U KRAJINI
Do nesreće je došlo usljed slijetanja motocikla s kolovoza.
Kenan Nuhić. Facebook
U naselju Bajrići kod Cazina, 2. jula se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao mladi motociklista Kenan Nuhić (29) iz Cazina.
Do nesreće je došlo usljed slijetanja motocikla s kolovoza.
Danas dženaza. Facebook
Dženaza namaz će se klanjati u subotu, 5. jula 2025. godine, ispred džamije u Stijeni, nakon podne-namaza, dok će povorka prema mezarju krenuti u 12:15 sati ispred kuće žalosti u Pištalinama.
ANALIZA DW-A
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