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TRAGEDIJA U KRAJINI

Poznat termin dženaze poginulom motociklisti iz Cazina

Do nesreće je došlo usljed slijetanja motocikla s kolovoza.

Kenan Nuhić. Facebook

B. C.

5.7.2025

U naselju Bajrići kod Cazina, 2. jula se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao mladi motociklista Kenan Nuhić (29) iz Cazina.

Do nesreće je došlo usljed slijetanja motocikla s kolovoza.


Danas dženaza. Facebook

Dženaza namaz će se klanjati u subotu, 5. jula 2025. godine, ispred džamije u Stijeni, nakon podne-namaza, dok će povorka prema mezarju krenuti u 12:15 sati ispred kuće žalosti u Pištalinama.

# NESREĆA
# CAZIN
# MOTOCIKLISTA
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