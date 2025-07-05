Uhapšen sindikalista Božo Marić, pronađena marihuana

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, uhapšen je, saznaje portal Provjereno.
Ova informacija potvrđena je iz policije.
Kod Marića je, kako saznaje Provjereno, pronađeno nešto više od 17,5 grama marihuane.
POTVRĐENO IZ POLICIJE
Pronađeno nešto više od 17,5 grama marihuane
Božo Marić. ATV
Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, uhapšen je, saznaje portal Provjereno.
Ova informacija potvrđena je iz policije.
Kod Marića je, kako saznaje Provjereno, pronađeno nešto više od 17,5 grama marihuane.
ANALIZA DW-A
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