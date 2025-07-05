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POTVRĐENO IZ POLICIJE

Uhapšen sindikalista Božo Marić, pronađena marihuana

Pronađeno nešto više od 17,5 grama marihuane

Božo Marić. ATV

B. C.

5.7.2025

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, uhapšen je, saznaje portal Provjereno.

Ova informacija potvrđena je iz policije.

Kod Marića je, kako saznaje Provjereno, pronađeno nešto više od 17,5 grama marihuane.


# DROGA
# BANJA LUKA
# HAPŠENJE
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