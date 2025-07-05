Pet godina od pogibije troje članova porodice Livnjak: Pravosnažno osuđen vozač iz Teslića

Gotovo pet godina nakon što je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Buletić ugašen život troje članova porodice Livnjak, pravda je , barem formalno, sustigla vozača koji ih je usmrtio, piše Srpskainfo.

Goran Bijelac (24) iz Pribinića kod Teslića pravosnažno je osuđen na šest godina zatvora, potvrđeno je za Srpskainfo iz Okružnog suda u Doboju.

Odbijena žalba odbrane

U trenutku tragedije Bijelac je vozio bez dozvole, kažnjen zbog ranijih prekršaja.

Svojim Audije” prešao je u suprotnu traku i direktno udario u Fijat porodice Livnjak.

Na mjestu su stradale majka i kćerka, otac je preminuo nekoliko dana kasnije, a četvorogodišnja Sofija preživjela je nezamisliv horor. Sudski postupak okončan je nakon višegodišnje borbe i čekanja na pravdu.

Goran Bijelac (24) iz Pribinića kod Teslića pravosnažno je osuđen na šest godina zatvora zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo troje članova porodice Livnjak.

Ovu informaciju potvrdio je za Srpskainfo Okružni sud u Doboju koji je u ponovljenom postupku potvrdio prvostepenu presudu Osnovnog suda u Tesliću.

Sekretar dobojskog Okružnog suda Željko Kršić u odgovoru za Srpskainfo precizirao je da je žalba branioca optuženog Bijelca odbijena kao neosnovana i da je potvrđena presuda Osnovnog suda u tesliću od 1. avgusta prošle godine.

Slučaj je tako pravosnažno okončan gotovo pet godina nakon stravične nesreće u kojoj je u crno zavijena jedna porodica.

Direktan sudar

Prema presudi, Bijelcu je izrečena i mjera oduzimanja vozačke dozvole u trajanju od pet godina.

Nesreća se dogodila 15. avgusta 2020. oko 23.20 u mjestu Buletić, na magistralnom putu Banjaluka – Teslić.

U nesreći su učestvovali audi smrti A6, koji je vozio optuženi Bijelac i Fijat, za čijim volanom je bio nastradali Zoran Livnjak.

Prema optužnici, vozač Audija, optuženi Bijelac, u vrijeme teške nesreće bio je pod zabranom upravljanja vozilom “B” kategorije zbog ranije kazne, izrečene zbog prebrze vožnje.

Vozač “audija” je trenutak prije nesreće u potpunosti prešao u suprotnu saobraćajnu traku i svojim prednjim desnim bočnim dijelom udario u prednji desni bočni dio Fijata.

Nakon direktnog sudara, na mjestu nesreće poginuli su majka i kćerka, Svetlana (37) i Dragana (19) Livnjak.

Teško povrijeđeni Zoran i njegova tada četvorogodišnja kćerka Sofija prebačeni su u UKC Republike Srpske. Zoran je, nažalost, podlegao par dana kasnije usljed teških povreda glave, a Sofija je preživjela tešku nesreću.

Duško Rađenović, vještak saobraćajne struke, izjavio je tokom ranijeg svjedočenja u Osnovnom sudu u Tesliću da na mjestu saobraćajne nesreće u kojoj su nastradali članovi porodice Livnjak nisu pronađeni tragovi kočenja!