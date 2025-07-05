Oglasio se MUP KS: Aktivirana nepoznata eksplozivna naprava na Grbavici

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su detalje o sinićnoj eksploziji koja je uznemirila građane, a kojom prilikom je oštećen ugostiteljski objekt.

- Dana 05.07.2025. godine, oko 03:40 sati u ulici Zagrebačka, općina Novo Sarajevo, za sada nepoznata osoba je aktivirala nepoznatu eksplozivnu napravu, kojom prilikom je došlo do oštećenja jednog ugostiteljskog objekta. Povrijeđenih osoba nije bilo. Obaviješten je tužilac KTKS, a tokom jutra uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, uz prisustvo vještaka protivpožarne zaštite.- saopćeno je iz MUP-a KS.



