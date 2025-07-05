Motociklista iz Banje Luke teško povrijeđen u nesreći

Motociklista A. S. iz Banja Luke povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći u Podbrdu nadomak Mrkonjić- Grada, potvrđeno je "Nezavisnim novinama" iz mrkonjićke policije.

U nezgodi je, pored Banjalučanina, učestvovao i Mrkonjićanin B.M. koji je vozio Fiat.

-Vozač motocikla je odvezen na ukazivanje ljekarske pomoći u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci", rečeno je za "Nezavisne novine" iz policije.

Nezgoda je prijavljena u 12.55 sati, nakon čega je, tokom uviđaja, bio obustavljen saobraćaj u Podbrdu.

U međuvremenu, oko 14 sati, saobraćaj je ponovo normalizovan.