U saobraćajnoj nesreći kod Semizovca vozač dobio lakše, a suvozač teže povrede

Po okončanju uviđaja koji je obavljen nakon što se danas u 13.20 sati desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo u mjestu Gora kod Semizivca, u 17.20 sati saobraćaj je normaliziran.
OKONČAN UVIĐAJ
Vozač je otpušeten na kućno liječenje, dok je suvozač zadržana na bolničkom liječenju
Nesreća kod Semizovca. Avaz
Po okončanju uviđaja koji je obavljen nakon što se danas u 13.20 sati desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo u mjestu Gora kod Semizivca, u 17.20 sati saobraćaj je normaliziran.
Došlo je i do požara na vozilu koji su ugasili pripadnici Profesionalna vatrogasne brigade.
Vozač D.U. (2002) je nakon ljekarske obrade otpušten na kućno liječenje s lakšim povredama, dok je suvozač A.F. (2005) zadobila teške tjelesne povrede i zadržana je na bolničkom liječenju, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
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