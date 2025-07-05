U saobraćajnoj nesreći kod Semizovca vozač dobio lakše, a suvozač teže povrede

Po okončanju uviđaja koji je obavljen nakon što se danas u 13.20 sati desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo u mjestu Gora kod Semizivca, u 17.20 sati saobraćaj je normaliziran.

Došlo je i do požara na vozilu koji su ugasili pripadnici Profesionalna vatrogasne brigade.

Vozač D.U. (2002) je nakon ljekarske obrade otpušten na kućno liječenje s lakšim povredama, dok je suvozač A.F. (2005) zadobila teške tjelesne povrede i zadržana je na bolničkom liječenju, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.