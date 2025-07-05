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DRAMA NA CESTI

Zapalio se automobil kod Banje Luke, vozači sprečili katastrofu

Na brzoj cesti Banjaluka – Laktaši došlo je do nesreće nakon što se zapalio automobil marke Peugeot, ali je brzom reakcijom spriječena veća tragedija

Zapalio se auto marke Peugeot. Nezavisne

M. Až.

5.7.2025

Na brzoj cesti Banja Luka – Laktaši došlo je do nesreće nakon što se zapalio automobil marke Peugeot, ali je brzom reakcijom spriječena veća tragedija.

Kako se vidi na fotografijama, automobil je pretrpio značajnu materijalnu štetu, ali, srećom, povrijeđenih nije bilo, zahvaljujući savjesnim vozačima koji su primijetili šta se događa i odmah pokušali ugasiti požar.

Na mjesto događaja izašla je i vatrogasna služba koja je brzo stavila požar pod kontrolu.

Zbog nesreće na ovoj dionici saobraćaj je usporen i stvorile su se gužve, te se vozači mole za dodatni oprez i strpljenje.

# LAKTAŠI
# BANJA LUKA
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