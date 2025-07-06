U Međimurju ubijen roditelj, drugi se bori za život: Ranjen i njihov sin

U mjestu Pleškovec, u Međimurju rano jutros jedna je osoba ubijena, a dvije su povrijeđene. Kako piše Međimurski.hr, sumnja se da je došlo do sukoba unutar porodice.

Indexu je zasad neslužbeno potvrđeno tek da policija istražuje nasilnu smrt u Pleškovcu.

Prema neslužbenim informacijama na koje se poziva portal, jedan od roditelja je ubijen, a drugi je s teškim povredama prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec. Povrede je, navodi lokalni portal, zadobio i njihov sin.

Istraga je u toku, a policija za sada ne iznosi detalje ni identitet počinitelja. Međimurski.hr navodi da se sumnja kako je počinitelj neko iz porodice, ali to zasad nije službeno potvrđeno.