Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKA

U Međimurju ubijen roditelj, drugi se bori za život: Ranjen i njihov sin

Istraga je u toku, a policija za sada ne iznosi detalje ni identitet počinitelja

Policija na terenu. PU međimurska (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

6.7.2025

U mjestu Pleškovec, u Međimurju rano jutros jedna je osoba ubijena, a dvije su povrijeđene. Kako piše Međimurski.hr, sumnja se da je došlo do sukoba unutar porodice.

Indexu je zasad neslužbeno potvrđeno tek da policija istražuje nasilnu smrt u Pleškovcu.

Prema neslužbenim informacijama na koje se poziva portal, jedan od roditelja je ubijen, a drugi je s teškim povredama prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec. Povrede je, navodi lokalni portal, zadobio i njihov sin.

Istraga je u toku, a policija za sada ne iznosi detalje ni identitet počinitelja. Međimurski.hr navodi da se sumnja kako je počinitelj neko iz porodice, ali to zasad nije službeno potvrđeno.

# UBISTVO
# MEĐIMURJE
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.