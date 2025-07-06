Vatrogasci na požarištu u Srebrenici: Provjerava se stanje, kiša olakšala posao

Srebrenički vatrogasci od jutros na terenu provjeravaju stanja na požarištu u mjesnoj zajednici Luka, u kojoj je jučer Štab za zaštitu i spaŠavanje proglasio vanredno situaciju.

Načelnik općinskog Odjeljenja za društvene djelatnosti i javni servis Adem Mehmedović rekao je Srni da je sinoć ovo područje zahvatila kiša, te da se provjerava da li je požar ugašen ili prijeti opasnost od njegovog eventualnog rasplamsavanja.

Požar u reonu Šarena bukva u mjesnoj zajednici Luka izbio je prije pet dana i vatrogasci su zaustavili njegovo širenje na pristupačnom terenu, ali se on širio nepristupačnim liticama i pod uticajem vjetra jučer stigao do sela Luka.

Vatrogasci, šumari, mještani i radnici Nacionalnog parka "Drina" neprestano su dežurali kako bi spriječili širenje vatre prema objektima.