Drama kod Mostara: Državljani Turske i Azerbejdžana, među kojima i dvoje djece, spašeni u zadnji čas

Petero državljana Turske, među kojima su dvije maloljetne osobe te jedan državljanin Azerbejdžana sinoć su umalo završili tragično nakon što su se izgubili u brdima na području Salakovca kod Mostara.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u Policijsku stanicu Mostar-Sjever građani su u 18.50 sati prijavili da uz magistralnu cestu M-17 u Salakovcu leži nepoznata muška osoba s vidnim povredama uz koju se nalazi i dijete.

Povrijeđeni muškarac i dijete

Na lice mjesta je odmah upućena policijska patrola koja je utvrdila da je riječ o turskom državljaninu, a u razgovoru s njim došli su do informacija da se na obližnjem brdu nalazi više osoba. Povrijeđenog muškara i dijete je ekipa Hitne pomoći Mostar odmah zbrinula, a istovremeno je upućen poziv pripadnicima GSS-a, koji su se brzo organizovali i uspješno locirali i spasili još četiri osobe.

O svemu su se na oglasili iz GSS stanice Mostar, koji su naveli da su spasioci tokom redovne terenske obuke Gorske službe spašavanja Federacije BiH, zaprimili hitan poziv od strane Hitne medicinske pomoći u kojem je prijavljen nestanak više stranih državljana na području Salakovca, sjeverno od Mostara.

-Prema prvim informacijama, radilo se o osobama koje su se izgubile na teško pristupačnom i sušnom terenu, bez dovoljne količine vode i osnovne opreme.

Organizovana potraga

Gorska služba spašavanja je odmah prekinula edukativne aktivnosti i mobilizirala tim za hitne intervencije. U veoma kratkom roku, organizovana je potraga koja je realizovana u koordinaciji sa Hitnom medicinskom pomoći i pripadnicima Policijske uprave Mostar.

Strani državljani su pronađeni u izrazito iscrpljenom stanju, sa znakovima teške dehidracije i fizičkog kolapsa izazvanog izlaganjem visokim temperaturama i nedostatkom vode. Neki od njih su bili dezorijentisani i nesposobni za kretanje-naveli su iz GSS-a Mostar.

Na licu mjesta, dodali su, pružena im je neophodna prva pomoć, uključujući rehidraciju i stabilizaciju stanja, nakon čega su evakuisani do najbliže pristupne tačke gdje ih je preuzela medicinska ekipa.

Spriječene teže posljedice

-Zahvaljujući brzoj reakciji i profesionalnosti svih uključenih službi, spriječene su teže posljedice po zdravlje unesrećenih.

Ova akcija još jednom potvrđuje važnost pravovremene i koordinisane reakcije službi spašavanja, hitne pomoći i policije, koje su zajedničkim snagama omogućile brzo lociranje i spašavanje izgubljenih osoba-zaključili su u svojoj objavi iz GSS stanice Mostar.

Iz MUP-a HNK nam je rečeno da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, kao i dežurni inspektor Terenskog centra Mostar Službe za poslove sa strancima