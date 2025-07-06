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KĆERKA BILA U KUĆI

Detalji zločina u Hrvatskoj: Policija traži sina ubijene 49-godišnjakinje

Teško je ozlijeđen 59-godišnjak koji je helikopterom prebačen u Županijsku bolnicu Čakovec, a potom u Zagreb, s teškim ozljedama glave

Policija na uviđaju. Pixsell

B. C.

6.7.2025

U međimurskom selu Pleškovcu sinoć je došlo do strašnog zločina u obiteljskoj kući. Preminula je žena (49), a teško je ozlijeđen 59-godišnjak koji je helikopterom prebačen u Županijsku bolnicu Čakovec, a potom u Zagreb, s teškim ozljedama glave, piše Večernji list

Kako neslužbeno doznajemo, policija traži nekoliko osoba, među kojima je i E.R., sin ubijene D. J. (49) iz njezinog prvog braka, otprije poznat policiji po kaznenim djelima. No, traga se za još nekim osobama s kojima se družio, među kojima su i njegovi prijatelji. On je prijavljen na adresi na kojoj se zločin dogodio, no navodno živi s ocem u drugom selu. U Pleškovcu za njega nemaju lijepe riječi. - Ma, kriminalac... - kazao je jedan od mještana.

U vrijeme ubojstva i ranjavanja u kući je bila kćer ubijene i njezinog supruga. Pronašao ih je njihov zajednički sin. Vezano uz informacije da je ozlijeđen i sin, policija navodno zasad nema informacije o tome, no nije isključeno da jest. Policija ne izlazi s detaljnijim informacijama jer istraga i potraga još traju

# UBISTVO
# MEĐIMURJE
# ŽENA
# HRVATSKA
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