Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODLEGLA POVREDAMA

Od poginule Lejle Dedović oprostile se kolege iz škole skijanja “Ski Head Academy”: Nije bila samo trenerica, bila je prijatelj

Stradala na motociklu u sudaru s vozilom Hitne pomoći

Lejla Dedović. Facebook

B. C.

6.7.2025

Lejla Dedović preminula je u Sarajevu, mjesec dana nakon što je zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo vozilo Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila 7. juna na području Pofalića, kada je Dedović upravljala motociklom i sudarila se s vozilom Hitne pomoći.

Nakon nesreće, zbog ozbiljnosti povreda, hospitalizirana je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je uprkos naporima ljekara preminula od posljedica povreda.

Dedović je bila profesionalna vozačica s obzirom na to da je bila i instruktorica vožnje autobusa, a osim toga je bila i licencirani instruktor skijanja.

Od Dedović se opraštaju njene kolege iz škole skijanja “Ski Head Academy”.


Objava na društvenim mrežama. Facebook

 - S dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest da nas je prerano napustila naša draga Lejla Dedović – trenerica koja je ostavila neizbrisiv trag u našoj akademiji i u srcima svih koji su je poznavali. Nije bila samo trenerica, bila je prijatelj…Pamit ćemo te po dobroti, iskrenosti i ljubavi…Rahmet ti duši, draga naša Lejla- naveli su u svojoj objavi na društevnim mrežema. 

# NESREĆA
# HITNA POMOĆ SARAJEVO
# MOTOCIKL
# SARAJEVO
# ŽENA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.