Iz saobraćaja u Sarajevu isključeno 17 pijanih vozača

Službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo, u toku proteklog dana, preduzimajući redovne mjere kontole saobraćaja podnijeli su jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i uručili 413 prekršajnih naloga, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz sobraćaja je isključeno 17 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola.

Isključeno je i 13 osoba jer su upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom i jedan vozač koji je vozio za vijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Isključena su i tri vozila zbog isteka važnosti potvrde o registraciji i jedno neregistrirano vozilo.