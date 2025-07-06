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REDOVNE KONTROLE

Iz saobraćaja u Sarajevu isključeno 17 pijanih vozača

Isključeno je i 13 osoba jer su upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom

Svakodnevne kontrole saobraćaja. Facebook

B. C.

6.7.2025

Službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo, u toku proteklog dana, preduzimajući redovne mjere kontole saobraćaja podnijeli su jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i uručili 413 prekršajnih naloga, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz sobraćaja je isključeno 17 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola.

Isključeno je i 13 osoba jer su upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom i jedan vozač koji je vozio za vijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Isključena su i tri vozila zbog isteka važnosti potvrde o registraciji i jedno neregistrirano vozilo. 

# VOZAČI
# KONTROLA
# SAOBRAĆAJ
# MUP KS
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