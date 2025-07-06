Ženu u Međimurju sjekirom ubio sin, suprug se bori za život, traje velika potraga

U kući u Pleškovcu, mjestu u Općini Sveti Juraj na Bregu u Međimurju, jutros oko 5:25 sati dogodilo se težak zločin. Kako je objavila policija, zaprimljena je dojava o dvije teško ozlijeđene osobe. Lokalni portal piše da su napadnuti sjekirom, piše Index.hr.

Dolaskom hitnih službi pronađena je 49-godišnja žena koja je preminula na mjestu događaja, dok je 59-godišnji muškarac s teškim ozljedama opasnim po život prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, a potom i helikopterom u bolnicu u Zagrebu. Prema dostupnim informacijama, riječ je o bračnom paru koji je živio u kući sa svoje dvoje djece. U bolnici je završio i njihov sin, dok kćer prima psihološku pomoć.

Policija traga za starijim sinom: "Digli smo dronove, traže ga i psi"

Kako neslužbeno doznaje Index, stariji sin je od ranije poznat policiji te policija traga za njim. Sumnja se da je upravo on počinitelj zločina koji je jutros šokirao Međimurje.

Kako je za Hinu potvrdio Radovan Gačal iz Policijske uprave međimurske, trenutno su sve raspoložive snage na terenu.

"Traga se za tom jednom osobom na koju se sumnja da je potencijalni počinitelj. Vani su sve raspoložive snage koje pretražuju teren, digli smo dronove i koristimo psa tragača", rekao je za Hinu Gačal.

Napao ih sjekirom?

Medjimurski.hr piše da je osumnjičeni E.R. upao u kuću i sjekirom napao obitelj. Objavili su i fotografiju osumnjičenog s društvenih mreža.

eMedjimurje pak navodi da je prema neslužbenim informacijama E.R. sin pokojne žene iz prvog braka. Ne živi u istom kućanstvu, ali je povezan s obitelji.

Na društvenim mrežama je prije tri dana teško ozlijeđeni muškarac čestitao rođendan sinu svoje supruge za koji sada traje velika potraga.

Muškarac koji se bori za život godinama je radio kao grobar

Kako piše Međimurski.hr, teško ranjeni muškarac je D.J. (59), dugogodišnji grobar u Općini Sveti Juraj na Bregu, gdje je radio posljednjih 14 godina. Preminula žena bila je njegova supruga. Prema riječima načelnika općine Anđelka Nagrajsalovića, riječ je o obitelji za koju se nije znalo da ima ikakve ozbiljne nesuglasice.

"To su bili vrijedni ljudi, borili su se sa svakodnevnim problemima, ali nikad nisam čuo da bi bilo svađa", rekao je načelnik za Međimurski.hr i potvrdio da je D.J. bio pouzdan i dobar radnik. Obitelj, dodaje, nije bila poznata policiji ni po čemu spornom.

Netko je upao u kuću i počinio zločin

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Index, policija sumnja da je napadač u ranim jutarnjim satima upao u kuću i počinio zločin. Policija zasad ne iznosi pojedinosti, no doznaje se da istražitelji imaju određene indicije o mogućem napadaču.

Na mjesto događaja izašao je zamjenik županijske državne odvjetnice, a očevid je trajao veći dio dana. Policija je objavila da će više informacija biti poznato po završetku kriminalističkog istraživanja.

Obitelj i mjesto u šoku

Mještani Pleškovca i okolnih sela nisu krili zaprepaštenje. "Jel to istina? Čuli smo da je Dragec ranjen, a žena da mu je umrla. Isuse, kaj se to događa?", rekao je jedan stanovnik za Međimurski.hr.

Mjesto tragedije bilo je ograđeno policijskom trakom, a mještani dan provode u tišini. "Ovakvo što ne pamtim", rekao je načelnik općine i izrazio sućut preživjelim članovima obitelji.

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