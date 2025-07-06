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POTVRĐENO IZ MUP-A

Teška nesreća na sjeveru države: Tri osobe povrijeđene, u toku uviđaj

Saobraćajna nezgoda se, u 14.40 sati, dogodila na magistralnom putu M1-108, dionica Čelinac - Kotor Varoš

Saobraćajna nesreća. Društvene mreže

S. S.

6.7.2025

Tri osobe prevezene su u Univezitetski klinički centar RS na ukazivanje ljekarske pomoći, nakon sudara koji se danas dogodio na području Čelinca, potvrđeno je za “Nezavisne novine” iz policije.

Saobraćajna nezgoda se, u 14.40 sati, dogodila na magistralnom putu M1-108, dionica Čelinac - Kotor Varoš, u mjestu Opsječko, a učestvovali su Audi i Renault.

- Povrijeđeni su vozači u oba vozila i putnik iz Audija. Oni su prevezeni na UKC RS radi ukazivanja ljekarske pomoći - rečeno je za “Nezavisne novine” iz Policijske uprave Banja Luka.

U toku je uviđaj, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac.

# ČELINAC
# UKC RS
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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