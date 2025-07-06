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ZAGREB

Drugo ubistvo u Hrvatskoj danas: Haos u Dubravama, traga se za počiniteljem

Na teren su odmah izašli policajci i hitna pomoć, a područje je ograđeno policijskom trakom

Ubistvo u Zagrebu. Čitatelj Index.hr

S. S.

6.7.2025

U zagrebačkoj Dubravi, na Aveniji Gojka Šuška, danas je pronađeno beživotno tijelo. Prema informacijama iz policije, riječ je o slučaju ubistva.

– Danas oko 17:20 na ulici, na Aveniji Gojka Šuška, nepoznati počinilac usmrtio je muškarca ispalivši više hitaca iz vatrenog oružja. Na mjestu događaja u toku je uviđaj, a policija intenzivno traga za osumnjičenim. Saobraćaj je obustavljen u oba smjera, na dionici od Kolakove ulice do Maksimirske ceste – saopćeno je iz zagrebačke policije.

Na teren su odmah izašli policajci i hitna pomoć, a područje je ograđeno policijskom trakom.

Za sada nema više detalja, a dodatne informacije se očekuju uskoro.

Podsjećamo, ranije se desilo ubistvo i u Međimurju, gdje sin ubio majku, a oca teško povrijedio.

# UBISTVO
# DUBRAVA
# ZAGREB
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