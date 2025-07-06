Stravične scene kod Novog Pazara: Eksplozije odjekuju, gusti dim se diže, vanredna situacija na pomolu

Veliki požar izbio je na deponiji Golo brdo kod Novog Pazara. Na teren su upućena dva vatrogasna vozila i dvije cisterne sa vodom iz JKP "Gradska čistoća".

Stanovnici okolnih naselja kažu da se čuju eksplozije, dok jak vjetar dodatno otežava gašenje požara. Gusti crni dim širi se iznad deponije, a vatra je veoma jaka, prenosi RTV Novi Pazar.

Prema nezvaničnim informacijama, na teritoriji deponije uskoro će biti proglašena vanredna situacija.