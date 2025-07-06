Stravične scene kod Novog Pazara: Eksplozije odjekuju, gusti dim se diže, vanredna situacija na pomolu

Veliki požar izbio je na deponiji Golo brdo kod Novog Pazara. Na teren su upućena dva vatrogasna vozila i dvije cisterne sa vodom iz JKP "Gradska čistoća".
TRAGEDIJA U NOVOM PAZARU
POŽAR NA DEPONIJI
Jak vjetar dodatno otežava gašenje požara
Požar na deponiji. RTV Novi Pazar
Veliki požar izbio je na deponiji Golo brdo kod Novog Pazara. Na teren su upućena dva vatrogasna vozila i dvije cisterne sa vodom iz JKP "Gradska čistoća".
Stanovnici okolnih naselja kažu da se čuju eksplozije, dok jak vjetar dodatno otežava gašenje požara. Gusti crni dim širi se iznad deponije, a vatra je veoma jaka, prenosi RTV Novi Pazar.
Prema nezvaničnim informacijama, na teritoriji deponije uskoro će biti proglašena vanredna situacija.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"