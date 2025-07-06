Uhapšen muškarac koji je u Međimurju sjekirom ubio majku i ranio još dvoje

Međimurska policija uhapsila je 29-godišnjeg muškarca koji je cijeli dan bio u bijegu nakon što je u jutarnjim satima izveo krvavi napad u selu Pleškovec. Uhapšen je nešto poslije 20 sati u okolini Slakovca, općina Nedelišće, nakon opsežne i zahtjevne potrage.

Policija sumnja da je počinio jedno krivično djelo teškog ubistva i dva pokušaja teškog ubistva, i to na štetu svojih bliskih osoba: 49-godišnje žene, 59-godišnjeg muškarca i 23-godišnjaka.

Kako prenose hrvatski mediji, osumnjičeni E. R. je sjekirom ubio vlastitu majku, dok je teško ranio njenog partnera i 23-godišnjeg mladića. Motiv ovog zločina za sada nije poznat. Policija provodi kriminalističku istragu i više informacija se očekuje naknadno.

Hitne službe su po dolasku na lice mjesta zatekle beživotno tijelo 49-godišnje žene, dok je teško povrijeđeni 59-godišnji muškarac hitno prebačen u Županijsku bolnicu Čakovec, a potom i helikopterom u bolnicu u Zagrebu. Prema dosadašnjim saznanjima, radi se o bračnom paru koji je živio u kući sa svoje dvoje djece. Njihov sin također je hospitaliziran, dok kćerka prima psihološku pomoć.

Presudnu ulogu u lociranju osumnjičenog imala je dojava građanina putem mobilne aplikacije „Sigurnost i povjerenje“, za šta se policija posebno zahvalila i podsjetila na značaj saradnje s građanima u očuvanju javne sigurnosti.

Uhapšeni je priveden uz upotrebu sredstava prisile, a istraga protiv njega je u toku.