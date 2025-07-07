Težak sudar autobusa i tri automobila u bh. gradu: Povrijeđeno više osoba

Na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka, u mjestu Kozarac, sinoć se desila saobraćajna nesreća oko 22:25 sati, u kojoj su učestvovali autobus i tri putnička vozila - Toyota, Golf i Opel. Prema prvim informacijama u ovoj nesreći povrijeđeno je više osoba.

Na lice mjesta brzo su stigle tri ekipe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor koje su zbrinule povrijeđene nakon čega je pet povrijeđenih prevezeno u Opću bolnicu Prijedor dok je jedno lice sa teškim povredama prevezeno u UKC Banja Luka.

Uviđaj su vršili policijski službenici Policijske uprave Prijedor, a u pomoć su pristigli i vatrogasci Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor; pet vatrogasaca-spasilaca koji su uključeni u intervenciju zbog težine nezgode.

Kako nezvanično saznaje "InfoPrijedor", saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen u oba smjera, a vozila su se preusmjeravala na alternativne pravce.

Više informacija o uzrocima nesrteće i stepenu povreda očekuje se nakon završenog uviđaja.