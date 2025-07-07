Nikoli Kokanoviću 20 godina zatvora za ubistvo inspektora Nenada Markovića

Okružni sud u Bijeljini osudio je Nikolu Kokanovića na 20 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Nenada Markovića.

Riječ je o prvostepenoj presudi.

Kokanović ostaje u pritvoru do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne.

Izricanju presude u Okružnom sudu prisustvovali su članovi porodice ubijenog i porodice osuđenog, kao i pripandici Policijske uprave u Bijeljini i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina i jutros su ispred zgrade suda čekali izricanje presude.

Policijski inspektor Nenad Marković ubijen je u noći između 1. i 2. oktobra 2023. ispred ugostiteljskog objekta "Džil" u centru Bijeljine.

Prema optužnici, Kokanović je kobne noći iz neposredne blizine inspektoru ispalio dva hica u prsa, nakon čega je pobjegao, ali je ubrzo pronađen i uhapšen.