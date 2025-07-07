Video / Požar oko Trebinja prijeti kućama, jedan krak ide ka Leotaru

Požar u selu Trebijovi kod Trebinja i dalje je aktivan, jedan njegov krak se proširio ka brdu Leotar prema repetitoru, a drugi ka selu Aljetići.

Na terenu je teško stanje jer su ugrožene dvije kuće - izjavio je za RTRS Neđo Ćuk zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca.

Trenutno djeluje helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske, rekao je Miloš Vučurević, komandir Vatrogasnog društva "Lastva".

Gašenje vatre vatrogascima otežava jak vjetar, kao i nepristupačan teren.

Helikopter će se u selu Trijebovi zadržati dok god se vatrena stihija, ne stavi pod kontrolu, a po potrebi angažovaće se još jedan helikopter.



